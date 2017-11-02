基層消防全台串聯 11/7陪殉職弟兄走完最後一路

2017-11-02 13:45

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣消防隊員、21歲林永軒，日前在執行救火勤務時不幸殉職，他的好友、也是現職消防員陳茂軒和消防員工作權益促進會，共同在臉書發起「11/7全台消防串聯 陪伴永軒走完最後一路」，號召學長姐、學弟妹一起參與悼念殉職同仁，也喚起大家對消防員整體勞動環境的注意。

貼文指出，「10月27日，我們痛失一位好同學、好戰友，一位年輕熱血的鳳凰就此殞落，哀慟萬分。」因此邀請大家在11月7日上午，陪伴永軒驕傲地走完最後一段路。如果不能到場參加公祭，也希望能夠透過網路串連全台灣的消防同仁，在當天早上8點交接班時，用消防車輛的警報聲響，陪伴永軒走完最後這一段路。

貼文也指出：「第一聲警報，代表著消防員的熱血。剛下單位的我們，充滿理想和抱負，扛起水帶、拿起瞄子，勇往直前，希望能越學越多、更加茁壯；第二聲警報，代表著消防員的勇敢。面對湍急的河流、猛烈的惡火或險惡的環境，我們永遠不退縮，因為知道前方還有更無助的民眾等待著我們；第三聲警報，代表著消防員的堅強。雖然面對同仁的殞落，我們心裡是無比的哀傷，但是回到工作崗位上，我們還是堅強地面對每一件的勤務，讓永軒的精神永遠陪伴我們。」

貼文還說，希望透過這一聲聲的警報，「不要讓今天公祭，明天忘記」，讓民眾知道消防員將會用熱血、勇敢和堅強守護每個平凡的晝夜，更喚起大家對消防員整體勞動環境的注意，讓消防員能無後顧之憂，繼續從事著最熱愛的職業。

新竹縣新工消防隊員林永軒，10月27日在新竹工業區昇陽光電工廠火警搶救中，疑似因吸入大量濃煙昏倒，送醫急救後不治。全國義消總會長、立委王金平，今天上午在新竹縣長邱鏡淳、消防局長孫福佑的陪同下，前往湖口鄉長生天生命紀念園區善法堂，弔唁因公殉職的消防隊員林永軒， 致送10萬元緊急救助金。