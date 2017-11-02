執行違規拖吊 機伶「女捕快」智取詐欺逃犯

2017-11-02 13:38

〔記者許國楨／台中報導〕因詐欺案遭通緝的葉姓男子違規停車，台中市警局交通大隊女警官嘉梅執行違規拖吊時，唯恐身分曝光的葉男突然衝出求情並因謊報身分且假藉各種理由推託未果，竟還找來友人欲冒名頂替，最後雙方周旋30分鐘，還是被這位機伶現代女捕快眼尖識破，不費吹灰之力氣將葉男帶回警局偵辦。

台中市警局交通大隊第一中隊女警官嘉梅前天配合市府交通局執行違規車輛拖吊勤務，行經南區南平路時發現一部黑色自小客車違規占用公車停靠區，就在車子上架移置作業過程中，33歲葉男突然自路旁的汽車修配廠衝出求情，表示違規車輛是客人的車，一會又說是朋友的車，要求警方開單就好不要執行拖吊。

詐欺案遭通緝的葉男因心虛，對於警方盤查始終顧左右而言他，不敢明確表明正確身分及和車主的關係，情急之下更找來一名不知情的友人出來頂替違規者，還直接要女警舉發該名友人，未料友人馬上撇清還指車子是葉男開的。

機伶細心的女警見兩人互相推托直覺有異，索性要求誆稱未帶駕照的葉男只要報出身分證字號開單即可，車子不用拖吊，此舉果然突破葉男心防進一步查出通緝身分，女警最後與對方周旋30分鐘與前來支援警力一舉逮獲。

警方指出，有竊盜、傷害等刑案紀錄的葉男因詐欺案被判刑一年半需入監服刑，訊後將他解送歸案。