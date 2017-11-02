超跑女神騙6600萬 被害女子：活不下去想跳樓

被車友封為「超跑女神」的林思吟，涉詐騙親友約6600萬，今被高院提訊素顏出庭，不見往日光亮麗，始終低頭不敢面對媒體鏡頭。（記者楊國文攝）

2017-11-02 13:19

〔記者楊國文／台北報導〕被車友封為「超跑女神」的37歲林思吟，被控假借投資「驗資」公司之名，吸金詐騙12名被害人近6600萬元，一審依詐欺罪各判她8年、7月徒刑，高等法院今召開辯論庭，被害人質疑林女至今仍不肯說出騙來的錢藏在哪裡，只有口頭上想以和解假象獲減刑，惡劣至極，檢方認定一審判刑過輕，當庭建請依吸金的銀行法重罪重判林女；此案訂本月16日上午宣判。

今上午有8位被害人出庭，有林女的表妹、國小同學等親友，車姓女被害人哽咽指控她一邊工作、同時照顧中風的母親，林女騙她300多萬，讓她生活陷入困境，「我真想跳樓算了」。王姓女業務員指控，姊妹淘集資後由她出面，共被騙2700萬，林女被查獲時，家中都是名牌包、女鞋，但早在她知道有人控告她之後，房子、車子即開始脫售，應該重判她。

在押的林女今素顏出庭，不見往日光鮮、自信神采，她坦承詐欺，也對不起被害人，想還錢但遺憾已沒有朋友要借錢給她，認為若借錢將是「肉包子打狗，有去無回」，請求法官輕判，讓她早日出獄以工作來還錢，也不該以刑責較重的銀行法論罪。還押時，林女低頭不回應媒體詢問。

99年至105年間林女對外自稱在杜拜經商，平日以千萬賓士SL63超跑、賓利等高檔名車代步，在車友圈中小有名氣，被車友封為「超跑女神」，四處找人投資「驗資」公司，起初會依投資比例支付利息，但隨著投資本金累積愈來愈多，她便以各種理由迴避付息。

林女的主要詐財話術是，宣稱自己是某公司執行董事，專門借錢給有資金需求的公司「驗資」，並收取8％佣金，若投資她的事業，將可獲取2～4％的利潤。

由於林女出手闊綽，出入以名車代步，再加上面容姣好、能言善道，不少人信以為真，紛紛掏錢投資，多位科技新貴及車友上當受騙，有受害人甚至被騙光積蓄，連母親住院的醫療費都付不出來，林女卻帶母親暢遊阿布達比、杜拜。

北院審理期，其中7位被害人到庭控訴，林女表示她完全認罪，願意賠償爭取和解，但因被收押在看守所而無法外出籌錢還款，希望法官給她交保，但被害人質疑她至今仍不肯說出錢藏在哪裡，還想交保出去騙更多人的錢，被害人希望法官能主持公道，不要輕易讓騙子遙逍法外。