丁守中籲速審速決死刑反毒 遭諷「六法全書唯一死刑」

2017-11-02 13:03

〔記者鄭鴻達／台北報導〕調查局昨查獲300萬顆一粒眠，國民黨前立委丁守中於臉書發文指出，出口毒品及詐騙犯已成國恥，唯有依法一率「重判死刑速審速決」，才能清洗製毒王國汙名，但該文卻被不少網友留言「六法全書唯一死刑」反諷。

調查局昨於基隆海關查扣300萬顆台製一粒眠，發現毒品夾藏於貨櫃內，且據了解主嫌將之佯裝為日貨以抬價，準備出口至馬來西亞。該批毒品據估市價高達7億元，由於數量龐大，本案可謂史上最大宗的一粒眠毒品案。

對此，丁守中今於個人臉書專頁與臉書粉絲專頁貼文，分享此毒品查緝新聞消息，表示台灣查獲準備出口的一粒眠數量，可供三百萬人食用，難怪菲律賓總統杜特蒂說毒品都來自台灣。

丁守中說，這幾年台灣以出口毒品及詐騙犯聞名國際，已成國恥。他說，毒品不但殘害人命更衍生犯罪，且近年犯罪青少年化，戕害下一代，罪行可謂重大惡極，毒品王國之名，更是國恥。

他強調，只有依「毒品危害防制條例」，（毒犯）一律重判死刑速審速決，才能徹底清洗製毒王國汚名。

由於論述獨到，引發留言討論。有人贊同地痛罵「可恥」「新南向策略中的一項」；但有人認為杜特蒂反毒政策失敗，有網友則留言諷刺「 沒有人類，沒有犯罪」，甚至以「支持整本六法全書唯一死刑」留言洗板。

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