高市3醫療院所涉詐領健保 6人交保

橋頭地檢署查獲3醫療院所涉詐領健保。（記者蔡清華攝）

2017-11-02 13:13

〔記者蔡清華／高雄報導〕橋頭地檢署昨天發動檢警50餘人，同步搜索高雄市3家醫療院所，帶回涉案之陳姓副院長、黃姓醫師、邵姓藥劑師及楊姓、鍾姓、董姓等醫院行政人員6人，今天分別以30萬至10萬元不等交保。

檢警調查，經比對發現3家醫療院所詐領健保給付方式，分別以領有慢性病連續處方箋藥物之病患，於第2次後之領取慢性處方藥品時，再次予以掛號刷卡，製造不實之門診就醫紀錄。

或同一病患於同時段由同一醫師看診2病以上之情形，分別過卡，增加就診之績效；在病患看診時不知情之情形下，以同日同病名由2位不同醫師分別看診之名義，盜刷病患之健保卡。

另外，將輕病予以重症申報（住院），偽造重病病歷，申報請領健保費，以小額浮報方式詐領健保給付，至於詳細詐領金額尚待勾稽比對。

專案小組於10月31日執行搜索，並查扣3家醫療院所之電腦電磁紀錄、病歷資料等相關證物。

檢方計動員經鍾葦怡、陳麗琇、陳靜宜、陳俐吟、楊翊妘、張家芳、鄭子薇、駱思翰、嚴維德等9名檢察官，傳訊醫院及業務相關醫療院所之院長、醫師、行政人員及病患到案說明。

涉案部分醫師、員工已坦承為提高醫院績效而盜刷病患之健保IC卡，再由知情醫師配合製作假病歷之情形，全案將朝醫療院所集團性詐欺、偽造文書方向擴大偵辦。