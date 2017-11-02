已婚外交官偷吃大學時代女神 一年嘿休50次被訴

2017-11-02 12:52

〔記者謝君臨／台北報導〕我國駐紐約經濟文化辦事處前行政組組長楊爵鴻，已婚有兩個小孩，卻涉嫌與大學同學「阿美」偷情，1年間發生逾50次性關係，遭雙方配偶控告妨害家庭；據了解，楊男從頭到尾均矢口否認犯行，還推稱阿美精神有問題，但深愛楊男的阿美卻全都承認，台北地檢署依據阿美供詞與客觀事證，今將2人起訴；據悉，案發後，楊男疑已調離現職。

檢方調查，45歲楊爵鴻畢業於政大俄文系、政大外交研究所，而後成為外交部官員，2006年至2012年派駐洛杉磯，回國後任北美司科長，2015年7月派駐美國擔任僑務組副組長，日前升任為行政組組長，為簡任官十職等；楊男於2008年與妻子結婚，育有2子，卻涉嫌與大學同學阿美偷情。

去年初，一名黃小姐憤而向媒體爆料，指楊男「騙了我的好友阿美背叛自己的婚姻，人財兩失卻又被始亂終棄。」，並出示多張楊男與阿美上身赤裸的床照、兩人間的親密對話紀錄，及阿美向外交部及監察院陳情的信函；黃女稱：「我會幫阿美出面，是因為楊爵鴻用賤招拋棄阿美。」

黃女表示，楊男早在就讀大學時，就已鍾情阿美，但雙方當時有緣無分，直到2013年時，楊男成為外交官，因緣際會下與阿美重逢，對阿美展開追求，當時已婚生子的阿美禁不住楊男攻勢，偷偷與楊男交往，2人就以「各自離婚為前提」，展開長達2年的地下情。

黃女指出，2年後，楊男為了升官，想跟阿美分手，竟扯謊騙對方說他因翹班約會被長官發現開除，只好到美國開UBER維生，還傳了一張自己睡在車庫的照片取信阿美，但楊男不但沒失業，還升官外派駐美代表處，阿美直到元旦時看見外交部官網上的照片，發現楊男根本沒被拔官，才知遭對方欺騙。

事後，雙方配偶得知2人偷情一事，憤而控告2人涉嫌妨害家庭；據悉，檢察官庭訊時，阿美全盤坦承犯行，但楊男極力否認，還說對方精神有問題，但檢察官發現，阿美由於深愛楊男，每次雙方發生性行為後，她都會註記在行事曆上，連飯店、房號都記得。

此外，檢察官查出，楊男有時候會搭捷運與阿美幽會，比對2人進出捷運站的時間點，與阿美所述飯店位置均吻合，認定2人確涉妨害家庭犯行，將2人起訴。