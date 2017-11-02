偷車賊才交保 地檢署附近再順手偷重機

2017-11-02 12:24

〔記者黃佳琳／高雄報導〕有多項毒品、竊盜前科的陳姓男子，日前偷車被逮後，被警方移送至橋頭地檢署複訊，陳男從地檢署交保後，竟又順手偷了一輛機車代步，警方再次循線逮人，陳男仍不知悔改，雙手一攤向警方表示，「我就沒錢坐車啊」，令警方不禁直搖頭。

湖內警分局指出，員警日前執行巡邏勤務時，發現路竹區東安路一帶的產業道路上，有一輛失竊機車，員警當場在旁邊的廢棄工寮內，逮捕涉嫌偷車的陳姓竊嫌（47歲）；經深入追查後發現，陳嫌進出監獄多次，平時遊手好閒，染上毒癮後被家人趕出門，就住在廢棄工寮內，連名下的汽車也被他變賣吸毒。

9月中旬，陳嫌才在路竹地區偷竊重機車代步，遭警方查獲並移送至橋頭地檢署偵辦，經檢察官諭令限制住居後交保釋回，身無分文的陳嫌竟不知悔改，又在地檢署附近橋頭區省道民宅竊取重機車代步使用。

被帶回警局偵訊的陳嫌，又被警方查出，上月初曾在路竹區大社路偷竊另一輛重機車，使用完就丟棄路竹區中山南路一帶，他還帶著員警去找那輛該被偷走的失竊重機車。警方指出，陳嫌偷車的手法很簡單，他專找機車鑰匙未拔，還插在車上的機車，一騎就走，也呼籲車主注意車況，避免讓愛車成為宵小的目標。

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