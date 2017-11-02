鴛鴦盜破車窗偷錢 被逮辯稱幼兒嗷嗷待哺

2017-11-02 12:17

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市一對男女偷竊住處附近土地公廟的香油箱未果，破壞路邊停放的汽車玻璃窗偷竊財物，海山警分局獲報，因男子穿著印有OK字樣POLO衫，循線緝獲這對男女，發現這對夫妻因擺地攤生意差，好幾天沒收入，家中2名小孩又嗷嗷待哺才打破車窗犯案，但只偷得600元現金，根本不夠一天的餐費。

警方調查，33歲的洪男無業，他同年的妻子湯女則擺地攤謀生，但因生意不佳，家中2名幼子好幾天沒吃飯，2夫妻在上月30日凌晨，撬開住處附近的土地公鐵門，偷香油錢失敗，走出廟外看見路邊停放的汽車，打破沿路3台轎車的車窗玻璃，車主隔天早上發現愛車遭破壞，氣得報警。

警方過濾監視器時，發現鴛鴦盜中男的穿著印有「OK」上衣，女子穿著熱褲，特徵明顯，警方追到2人住處，確認身分後，通知他們到案說明；洪男、湯女到案後，供稱婚後育有2子，因丈夫找不到工作失業好幾年，妻子擺攤收入不穩定，2人販售自己的銀行帳戶給詐騙集團，收到沒幾千元，從此官司纏身，反倒讓生活更不穩定。

因這對夫妻一週沒有收入，家中2名小孩2天沒錢吃飯，2人凌晨到土地公廟行竊，因沒得手，2人對路邊停放車輛下手，偷到3件行車記錄器、藍芽喇叭等3C用品，只得手600元零錢，但4口之家才吃了2餐，就花光贓款。

警方雖同情這對夫妻，但2人好手好腳，不去找正當工作，卻偷錢度日，將2夫妻依竊盜罪嫌送辦，並通報社會局關懷該家庭是否需要協助。