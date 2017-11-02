渣男佯稱建商詐騙10女近2000萬 法官重判7年

2017-11-02 12:01

［記者楊政郡／台中報導］39歲男子張志遠長期住台中市亞緻飯店，外表光鮮亮麗，同時周旋在多名女子身邊騙錢花用，張男佯稱「開建設公司」、「榮總醫師」、「外商主管」等身分，以挖東牆補西牆方式，從101年至105年間騙財9人達1700萬餘元，這次踢到鐵板，台中地院法官判處7年2月及得易科罰金7月徒刑，而第10名受害張女被騙110萬元，檢方來不及追加起訴，另行偵結起訴。

台中地院判決書指出，105年11月間張嫌對楊女佯稱，他開建設公司，上海也有婚紗事業，但皮包遺失需補辦，補辦期間急需用錢，在11月4日至9日這5天期間，開口向楊女借錢、買名表刷卡，總計支出105萬，最後一筆要交款時逮捕。

另李姓被害人，張嫌佯稱他是3家服飾店老闆，好友的房子被查封，他想要幫忙繳房貸並將房子買下，他手邊有300萬基金即將贖回，等贖回及房子過戶後，他就可以出售還款，李女在103年7月至105年9月間總計匯出1190萬元，最後發現張男謊話連篇，房子在哪裡都沒看到。

105年7月間張嫌與文姓女子交往，佯稱他是某建設公司老闆之子，上海有婚紗事業，他長期住在亞緻酒店，交往期間說皮包遺失需要錢及補辦，補辦期間急需用錢，同月2至10日之間，每天向文女開口借錢、花錢，文女一筆一筆給他29萬、21萬、21萬、20萬、15萬、25萬、50萬、70萬、33萬5千元，總計給他284萬5千元，有去無回。

其他還有鄭姓、鄒姓、廖姓、程姓等女子受騙數萬至數十萬元，甚至亞緻飯店何姓、林姓2員工也被他騙走15萬餘元。總計9人受騙1758萬餘元，台中地院判決7年2月及得易科罰7月徒刑；檢方隨即偵結一件張女受騙110萬元，來不及追加起訴，另行起訴。

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