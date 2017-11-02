華南少東跟蹤妻子判無罪 辯護律師：希望好好談和解

林知延的辯護律師許惠峰，判後表示感謝法院釐清事實，做出正確判決。（記者張文川攝）

2017-11-02 11:59

〔記者張文川／台北報導〕華南金控第3代長子、華南銀行副董事長林知延，被妻子、新光金控第3代長公主吳欣盈控告，指使法律顧問劉宗欣與2名徵信社業者在她的座車底盤安裝GPS衛星定位器跟蹤她，涉嫌妨害秘密、違反個資法，台北地院今判林知延4人都無罪，吳欣盈的律師說要與她研究是否上訴，林知延的辯護律師說感謝法院釐清事實，做出正確公正的判決。

林知延的律師許惠峰表示，對於雙方的離婚官司，林知延一貫的態度仍是希望雙方坐下來溝通協調，努力維持婚姻平和，會努力到最後一刻；前天林知延還連絡上岳母，表達有無和解的可能，得到的答案是吳欣盈在國外，吳家不能幫她做決定；許惠峰說，希望能藉由這次無罪判決讓雙方更有討論放下的機會，畢竟人生還是要繼續走下去。

許惠峰說，目前尚未看到判決書，不知判決理由，但林知延主張無罪的主要理由是，妨害秘密罪具有「空間隱私」的概念，個資法則涉及「資訊隱私」，GPS裝在車上，只是獲取車輛移動時的公開活動，未竊錄車內私人活動，因此不涉及空間隱私。

至於資訊隱私，許惠峰指出林知延主張應是長期收集個人資訊才構成犯罪，本案安裝GPS只有短短2天時間，且林知延同意裝GPS之前，有徵詢專業律師的意見，才會認為沒有違法，在法律上稱為「沒有違法的認識」。許惠峰強調要待收到判決書，才能知道法官採取哪些理由。

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