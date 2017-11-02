華南王子涉跟蹤妻子新光公主 遭控妨害秘密判無罪

2017-11-02 11:02

［記者張文川／台北報導］華南金控第3代長子、華南銀行副董事長林知延，被妻子、新光金控第3代長公主吳欣盈控告涉嫌妨害秘密、違反個資法，指控他唆使法律顧問劉宗欣與2名徵信社業者，在她的座車底盤安裝GPS衛星定位器跟蹤她；台北地院審理3年半，今天宣判林知延無罪。

其餘共犯，知名律師劉宗欣、徵信業者林珮瑜、李榮全也全數無罪。

47歲林知延是板橋林家第8代傳人，華南銀行董事長林明成的長子，現職為華南金控副董事長。2011年，林知延迎娶新光金控董事長吳東進長女吳欣盈，兩大豪門聯姻結為親家，世紀婚禮轟動一時。

然而，兩人結婚3年就傳出婚變，2013年9月吳欣盈懷疑遭人開車跟蹤，請新光特勤保人員檢查車輛，發現座車後保險桿內側被安裝GPS定位器，於是報警處理，警方循線破案，林知延同年底由證人轉為被告，台北地檢署2014年4月起訴4人。

2014年1月林知延以懷疑妻子外遇為由，向法院訴請離婚，北院今年5月一審判林知延敗訴，不准離婚，林已上訴。吳欣盈另控告劉宗欣民事侵害隱私權，求償6000萬元，北院審理中。

本案妨害秘密方面，林知延答辯稱，2013年7月他發現妻子的司機有吸毒問題，遂找法律顧問劉宗欣律師徵詢如何保護妻子，8月又在家中的數位相機看見妻子與新加坡籍男子親吻的22張親密照，太太竟向他坦承喜歡對方，他擔心婚姻被破壞，與劉討論後，聽取劉的建議在車底安裝GPS，當時不知這樣做是犯法的。

林知延在審理期間屢向法官表示希望能夠慢慢審，以爭取更多和解時間，以致一審審理近3年半至今才宣判；他也多次在庭外受訪向妻子喊話，希望雙方坐下來溝通，不要避不見面，也請長輩出面協調談和。

但吳欣盈並不領情，審理期間她兩度以告訴人、證人身分到庭，她淚灑法庭說，事後看到當時被跟蹤時的影片「仍感覺很毛、心很冷、毛骨悚然，很噁心、難過」，她嫁入林家後被當小偷在防。

她說，發現被跟蹤後，她更有如驚弓之鳥，要吃藥才睡得著，手機也不敢放身邊，害怕被偷偷錄音，「因為我家人（吳東亮）曾被綁架過，對這種事很敏感」，她已為了此案煎熬多時，不願意與林知延和解，「我心情坦蕩卻滿腹委屈」，希望法官儘快判決。