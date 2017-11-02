基市清潔隊員集體貪瀆 喝花酒收賄 1收押5交保

2017-11-02 11:11

〔記者林嘉東／基隆報導〕資源回收物可回收「變現金」，基隆市環保局向家戶收的資源回收物，竟直接進了業者口袋！

基隆地檢署調查，基隆市資源回收站清潔隊員集體收賄圖利業者，聲押業者童宇聲與過磅員張崇耀，其餘包括班長邱清順等5隊員以5萬元不等交保。

檢調追查，乙「王獻」公司實際負責人童宇聲於104與105年間，向愛地球環保實業社借牌，標得「基隆市環保局資源回收物變賣案」，取得收購環保局資源回收物品資格。

檢調指出，童應自備車輛至基隆市環保局資源回收站，並以每公斤1.92元不等價格，收購清潔隊員從家戶收得的資源回收物品。

但童在取得標案後，為了節省運費與收購資源回收物等開銷，以招待過磅員張崇耀等清潔隊員人喝花酒等方式行賄。

清潔隊員收賄後，竟開著公家資源回收車，把從家戶收取的資源回收物，直接載往童租用的堆置場圖利業者，集體侵占環保局的資源回收物。

檢察官林秋田昨天指揮調查局基隆市調查站、新北市調查處等單位，搜索基隆市環保局東光路資源回收站、愛地球環保實業社、乙「王獻」公司等14處所，傳喚童宇聲及張崇耀等14人。

林秋田複訊後，認定童宇聲、張崇耀涉犯貪污治罪條例罪，今天凌晨4點，以2人有逃亡、串證之虞，向法院聲押2人。

另諭知清潔班長邱清順、丁姓、許姓、李姓等隊員5萬元交保；何姓女承辦員3萬交保。