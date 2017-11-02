男持雙刀闖海產店砍前老闆 鄰桌酒客冷看繼續喝

2017-11-02 10:22

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區昨晚發生一件雙刀砍人案，20歲的高姓男子疑與葉姓前老闆有紛爭、涉拿雙刀在一家海產店內對葉男揮砍3刀，葉被砍的全身是血，店內血跡斑斑，令人怵目驚心，葉被送醫手術後已脫離險境。今天凌晨，警方策動高嫌拿作案的2把西瓜刀出面投案。

案發當時有另桌酒客在海產店內吃飯喝酒，警方到場時，這鄰桌酒客都推說沒看到、不知情，即使店內一旁血跡斑斑，多名酒客仍繼續喝酒，令警方私下慨嘆人情的冷漠。

昨天深夜近11點，警、消單位獲報南市東區小東路上一家海產店內發生兇殺案，有一名酒客遭人持刀砍傷。消防救護人員到場將右手、左上臂、上背部有三處撕裂傷、血流如注的葉姓男子（49歲）送醫急救，幸無生命危險。

市警一分局員警到場調查，得知從事板模事業的葉男，當時與3、4名友人在海產店用餐喝酒，疑是葉的高姓前員工（20歲）持雙刀從店外進來砍傷前老闆，葉的友人見狀阻止，高男逞兇後迅速逃離。

警方隨即設法聯絡策動高男出面，今天凌晨，高男在友人陪同下拿雙刀向一分局投案。

高男向警方表示，他曾跟著葉男做板模工作，後來離職，之前與前老闆在一處公開場合時，葉數落他的不是，讓他很想不開，昨晚葉與他通電話表示「我在東區小東路一家海產店，可以過來談這事」。

當時他也喝了些酒、就帶著酒意與兩把西瓜刀前往，看到葉在店內，拿刀就朝葉的身上揮砍，但行兇後就覺得很懊悔。訊後，警方依殺人未遂罪嫌將高男送辦。

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