佯稱請客卻中途落跑 黃男還把客人金項鍊A走

2017-11-02 10:21

［記者楊政郡／台中報導］44歲黃姓詐欺慣犯，佯稱他升任新竹貨運組長，邀約劉姓汽車業務員及林姓友人，他要請客做東到有女陪侍的KTV喝酒，席間還變「魔術」，取下劉男手表及金項鍊（市價6萬多），隨即藉口接電話而離開包廂，一去不回，劉男發現有異追出去已不見蹤影，最後由林男不情願的支付酒店消費1萬4300元，對這種白吃白喝又耍詐騙人，法官判8月徒刑，不法所得追繳。

判決書指出，從97年起連續多次詐欺及竊盜前科的黃男，104年9月才假釋出獄，105年5月表示要買車而認識豐田汽車劉姓業務員，還找來林姓友人，準備出任買車貸款的保證人，為了表現自己財力沒問題，黃男向兩人佯稱，為了慶祝他升任新竹貨運組長，他要做東請客喝酒。

當天下午2點多3人就到自然風采KTV包廂喝酒，還找女子坐檯服務，但事實上黃男並無意付款，席間發現劉男手中有名表還有金項鍊，幾分酒意玩變魔術，在小姐面前，要求劉某他說什麼就做什麼，慢慢取下劉男手中手表（市價1萬4千元）、金項鍊（7錢7分重、市價約5萬元）放口袋，然後藉口接聽電話而到包廂外，許久不見黃男回包廂，劉男驚覺有異追出去，早已不見人影。

黃男在現場留下一個黑色側背包，趕緊打開來看看，空無一物，最後由林姓友人支付這筆1萬4300元店內消費。

審理期間黃男與兩被害人均簽下調解成立，黃某都願意還款，但迄今未還分文，合併判處8月徒刑，不法所得全部追徵或追繳。