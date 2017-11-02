涉世大運襲警、丟煙霧彈 北檢起訴顏才仁等3人

「南台灣抗暴聯盟」發言人顏才仁（中）涉嫌毆傷萬華警分局巡佐劉金銓，同聯盟成員李彧彬也涉嫌對劉動手，成員陳進添則被懷疑在現場丟擲煙霧彈，台北地檢署今依妨害公務等罪起訴3人。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-11-02 10:03

〔記者謝君臨／台北報導〕世大運開幕當晚遭反年改團體鬧場，其中「南台灣抗暴聯盟」發言人顏才仁涉嫌毆傷萬華警分局巡佐劉金銓，同聯盟成員李彧彬也涉嫌對劉動手，成員陳進添則被懷疑在現場丟擲煙霧彈，台北地檢署今依妨害公務等罪起訴3人。

檢警調查，顏男自稱是海軍陸戰隊退役上校，當時只是要到現場替台灣的選手加油，但警方不讓他去加油，還將他壓制在地，他一時脫序，揮拳誤擊劉員，絕非故意，但檢警對其說詞持保留態度。

據悉，顏男在庭訊時，自承將LINE群組中與反年改成員對話的兩個群組刪除，檢方認定他有反覆實施之虞、滅證及共犯在逃，向法院聲請羈押禁見，台北地院法官裁定顏以10萬元交保，且限居於其高雄住居。

至於李彧彬到案後原否認犯行，直到警方出示相關蒐證畫面，李當場啞口無言，才改口稱當下他看到昔日海軍陸戰隊的學長顏才仁與警方推擠拉扯，一時情緒激動，才不自覺上前揮拳，後來才得知打傷劉金銓，並非故意，願意與劉談和解。

陳進添原也矢口否認曾丟擲煙霧彈，指丟的是裝水的寶特瓶，事後又反悔改口坦承有丟煙霧彈。

檢方訊後認定李無羈押必要，依涉犯妨害公務等罪諭令20萬交保，陳則遭聲押禁見，不過台北地院法官開庭後，裁定陳30萬元交保，限制住居於高雄自宅。