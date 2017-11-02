假美軍詐騙層出不窮 警方發現被害人竟都有這些特質....

2017-11-02 08:42

〔記者湯世名／彰化報導〕「我是美軍軍官」，近來冒充美國軍人的愛情詐騙案層出不窮，不是以「拯救伊斯蘭國人質」瞎掰駐敘利亞美軍，就是誆稱「我被俘虜需要贖金」，被害人被愛情沖昏頭匯款，少則數千美元，多到高達數十萬美元，令人咋舌，警方歸類這些案件赫然發現，被害人都有失婚、高齡、獨居或未婚等特質，被詐騙集團以假照片及甜言蜜語騙得團團轉，最終落得愛情、麵包兩頭空。

去年11月南部1名近50歲的未婚女子透過臉書結識1名網友，對方自稱是美軍駐敘利亞上校，兩人網路交往兩月後，對方稱要將1筆拯救被伊斯蘭國綁架人質的感謝金寄到台灣，請女子代收，緊接著又謊稱代繳空運費、海關疏通費等理由，要求女子利用西聯匯款付款，直到前後付了120多萬元台幣，女子才驚覺受騙。

今年9月北部1名近50歲的離婚婦人，在網路聊天室認識1名自稱是美國軍官的男子，對方展開猛烈追求，熱戀後就騙說要準備退休，但需要繳保證金，要婦人幫忙，結果婦人匯35萬美元，沒想到是騙局一場。

彰化縣也有1名高齡70歲的黃姓婦人，從網路交友認識1名男子自稱是「美軍將領」，因為被伊斯蘭國俘虜，需要以西聯匯款匯錢贖人，就會來台灣跟婦人交往，婦人被愛沖昏頭，竟準備匯款5000美元，所幸被警方及時攔阻。

警方歸納近年來相同手法的詐騙案件時發現，被害人都具有失婚、高齡、獨居或未婚等特質，詐騙集團則多自稱是美軍軍官、將領，不是準備退休，就是被伊斯蘭國俘虜，更輔以俊俏的假照片，鎖定具上述特質的女性搭訕，再以甜言蜜語攻勢擄獲芳心，數月間即論及婚嫁規劃美好願景，接著要求被害人以西聯匯款付費，使得金流更難追查。

警方呼籲網路交友千萬要小心，絕對不要匯款，並且多方查證對方所說的內容是否屬實，若對方自稱是「美國軍官」，且從未與對方電話交談過，還要女方以「西聯匯款」付款，或辦退休來台結婚，高達九成九都是詐騙集團慣用伎倆，一定要提高警覺。

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