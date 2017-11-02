曾透露輕生念頭 台中妙齡女子到蘇澳在車內燒炭亡

2017-11-02 00:17

〔記者張議晨／宜蘭報導〕家住台中的林姓女子（約30歲）1日晚間在宜蘭縣蘇澳鎮南方澳被發現在車內氣絕身亡。她疑有輕生念頭，1日晚間家屬報案找人，蘇澳警分局接獲通報後，依最後發話位置定位動員協尋，最後在海邊路、造船路口發現林女汽車，發現時林女已氣絕，送醫後仍宣告不治，全案報請宜蘭地檢署相驗。

蘇澳分局1日晚間8時許接獲通報，指家住台中的林姓女子，曾在網路透露輕生念頭，因林女出門後久未返家，家屬著急報案協尋，警方獲報後，追查林女最後發話位置在南方澳海邊路基地台，立即派遣南方澳派出所警員分頭尋找。

晚間8時30分左右，蘇澳派出所警員張銘祥在南方澳海邊路、造船路口，發現一輛家屬提供特徵相同的紅色小客車，上前查看後發現林女在車內，呼叫無反應立即破窗救人，但送醫後仍宣告不治。

警方調查封鎖現場後，在林女車內發現燃燒未完的木炭、火爐，且林女身上也無明顯外傷，車內無打鬥痕跡，排除他殺嫌疑，已通知家屬到場，至於輕生原因仍待調查，並報請宜蘭地檢署相驗。

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