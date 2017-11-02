「鳥事」不歸消防管 警「做功德」抓鳥為民服務

2017-11-02 00:20

〔記者王捷／台南報導〕家中出現野生動物，通常會通報消防局，行政院長賴清德說，消防員捕蜂捉蛇是「做功德」，卻挨「人渣文本」批評讓消防隊做「鳥事」。台南警方11月1日也有「鳥事」上門，民眾家裡出現疑似「暗光鳥」，但消防局認為抓鳥不是他們的業務，為解決民眾燃眉之急，警員到場拿起掃把、紙箱，將鳥「逮捕」歸案，為民服務「做功德」。

行政院公布六大原則，採用威脅性區別，民眾通報蜂蛇出沒及夜間10點後的緊急勤務，由消防單位受理，避免人身安全受到威脅；至於保育類動物及較不具威脅的捕蜂等一般勤務，由農政單位負責。

六大原則才剛頒布，1日上午，就台南民眾通報，自家門廊出現了一隻疑似保育類大鳥，還負傷，希望警方幫忙，警員獲報後，本能反應向消防隊求助，不料消防局勤務中心卻以不是消防局業務拒絕。

為了解決民眾困擾，警方轉通報農業局，不過，台南腹地遼闊，位於舊縣區的農業局技正要趕到市區已是下午的事，警方只好先出動警網到場查看，另名警員則向消防分隊疏通，借來應勤裝備「捕獸網」，想趕去案發地捕鳥，沒想到抵達時，警員就用民眾家的掃把、紙箱，將鳥兒裝進箱子裡，帶回警所。

消防局：真的有急迫性可出勤

對於不願做「鳥事」一事，消防局澄清，如果真的有急迫性，消防局也是可以出勤。有警員說，將心比心，民眾家裡出現了不明的野生動物，一定心裡很急，需要政府的協助，警方站在為民服務的立場，會盡力幫忙。