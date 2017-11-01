這種「好朋友」 借車撞翻還想解體賣

2017-11-01 23:48

〔記者王捷／台南報導〕台南市黃姓男子上月開車與林姓國中同學聚會，一夥人烤肉、喝酒後，林男要黃男讓出駕駛座，疑與另一輛車競速，結果撞翻路邊一堆機車，事後車子開到附近的停車場待修，多次向林男要求賠償、和解，沒想到林男不但神隱，還帶著保養廠技工返回案發地拆解車上座椅變賣，被黃父抓包報警，訊後警方將黃男依竊盜罪嫌函送。

19歲林男曾受管訓輔導，中秋節與4名友人在台南安平觀夕平台烤肉到凌晨5時許，車上一行人都喝了酒，林男疑似受到其他轎車挑釁，在路邊競速，豈料車輛失控，衝撞路旁2輛汽車與2輛機車後，撞到路旁民宅才停下。

警方發現林男不但無照駕駛，還涉嫌酒駕，酒測值0.12，雖未超過0.25，但因為有撞及其他車輛肇事，依公共危險罪嫌法辦，他駕駛的轎車也撞毀，暫時停在附近停車場等待事後和解與警方調查。

因為這場車禍，讓林、黃兩名好友相當尷尬，黃家不斷要求林男善後，但是林男一直沒有表態，還疑似回現場，拆下車上的座椅變賣給友人，由於駕駛座及副駕駛座的座椅林男拆不動，竟委託保養廠技工到現場拆椅。

豈料，技工在拆座椅時，車主黃父剛好回到現場查看，發現兩名技工在拆椅子，怒斥技工竊盜，但技工無辜指稱是林男委託，黃父氣得報警；林男到案還辯稱，已經與友人黃男談妥和解，只是還沒付錢，但黃家否認，訊後警方將林男依竊盜罪嫌函送。