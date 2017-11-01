愛車擦撞卻包紮全身誣告 醫師演很大被判6月徒刑

2017-11-01 23:36

〔記者項程鎮／台北報導〕新北市林姓醫師聲稱開車時遭鍾姓機車騎士擦撞車身，害他因驚嚇受傷，事後包紮全身控告鍾男過失傷害，但檢方根據行車記錄器畫面和警員證詞，認定林男為迫使鍾男和解，竟包紮全身誣告，反起訴他誣告罪，高院更一審依誣告罪判處林姓醫師6月徒刑，還可上訴。

林男指稱，2013年12月9日上午8時許，他開車行經新北市中和區等紅燈時，鍾男騎機車擦撞他的車身左後方，他嚇到重踩煞車，導致身體撞擊方向盤與車前板，造成頸部和左手拇指、右手手腕挫傷，鍾男沒停車察看就離開，還好他記下鍾男車號報案。

鍾男承認擦撞林男的車子，但受損輕微，不可能害林男受傷全身包紮；到場處理的警員也指出，當時林男活動自如，沒表示受傷，後來林男全身包紮找他做筆錄，他覺得不可思議；檢方勘驗林男的行車記錄器畫面，認為兩車碰撞時，畫面「輕微抖動」，沒有重踩煞車的跡象，將林男對鍾男提告的過失傷害罪做出不起訴處分，另對林男起訴誣告。

更一審支持檢方見解，認為林男身為醫師，卻故意包紮全身、意圖提告迫使鍾男和解，浪費司法資源，因此判刑6月，由於林男在本案審理期間，另因違規停車被拖吊，卻誣告拖吊人員弄壞愛車，已被依誣告罪判刑6月定讞，因此本案無法獲得緩刑。