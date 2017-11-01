80民眾齊聚最高法院點燈 王昊姑姑遞狀聲請再審

遭虐死兒童王昊的姑姑王薇君1日晚間號召民眾到最高法院前聚會，一同「點亮台灣受虐兒童最陰暗角落」，並與律師一同遞狀對王昊虐死案聲請再審。（記者黃耀徵攝）

2017-11-01 23:15

〔記者項程鎮／台北報導〕遭虐死兒童王昊的姑姑王薇君，今晚10點32分和約80位民眾齊聚最高法院前，一同舉起手機螢幕燈光照向最高法院，象徵「點亮台灣受虐兒童最陰暗角落」，王薇君還和律師一同進入最高法院遞狀、對王昊虐死案聲請再審。

律師團遞狀前，刻意將律師袍反穿，象徵替王昊慘死感到不捨；律師團成員指出，本案雖依法應向高檢署遞交再審聲請狀，但最高法院負有統一全國法院法律見解職責，接到本案書狀可直接轉送下級院檢。

王薇君指出，100年的今天晚上10點32分，是王昊被棄屍在新店慈濟醫院急診室的日子，當時才2歲的王昊慘遭母親同居人劉金龍等4名狠心毒蟲，拔指甲、烙腳底、注射毒品百般凌虐至死。

王薇君指出，根據台大法醫研究所李俊億教授的鑑定報告，劉金龍等人將王昊送醫前，王昊已死亡4到6小時，但當初高等法院和最高法院都沒審酌劉等人送醫舉動，到底是真心要救王昊，還是故意卸責，因此決定聲請再審。

王薇君認為，劉金龍等人是故意殺害王昊，最高法院不該在102年維持高院判決，認定劉等人曾將王昊送醫急救，無殺人意圖，判決劉30年、周建輝20年、許冠雄9年，鄭盛峰14年徒刑確定。

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現場一度僵持不下，王薇君及律師靜坐在最高法院門口，民眾手持手電筒高呼重啟再審。（記者黃耀徵攝）

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遭虐死兒童王昊的姑姑王薇君1日晚間號召民眾到最高法院前聚會，一同「點亮台灣受虐兒童最陰暗角落」。（記者黃耀徵攝）