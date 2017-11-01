女醫為疑遭性侵患者PO文發聲 網友讚仁心仁術

2017-11-01 23:12

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹地區一家照護機構，在10月17日發現40餘歲、重度智能障礙的女住民，下體有異常出血情況，將她送醫院，婦產科女醫師張宜雯除了診察出痔瘡導致出血，更意外發現患者的處女膜破裂、陰道鬆弛，懷疑她有遭長期性侵的可能，主動通報檢警，希望女病患不要再暴露在被侵害的風險中。

記者今天聯繫張宜雯醫師，她透過臉書回應，全案偵查中，不便受訪。但她今天在個人臉書上貼文，「一己之力非常微薄，也因為大家的關注，現在應該都在順利進行中!」還說文章既已刊登出來，她也是心安理得毫無心虛，沒有受到任何壓力或脅迫，但請各位原諒她隱藏原文及後續的不回覆。

新竹縣政府社會處和警察局婦幼隊說，10月19日新竹縣家暴及性侵害防治中心接獲本案通報後，為避免當事人遭受二度傷害，立刻啟動「減述程序」，經社工評估認為有必要，當天隨即通報新竹地檢署，由檢察官偵查審理中，個案則已保護安置。

照護機構則說，這名患有重度智能障礙的女住民，幼時先被送到其他照護機構，10多年前才轉介到院裡來，每月由父親帶回家1、2次；10月17日，院方發現她下體有不正常出血，因為過去未曾出現過，為確保安全，護送她就醫，經醫師檢查，確認她是因痔瘡而導致出血，但同時研判她曾有性行為，而懷疑她可能長期遭受性侵。

這名婦產科女醫師張宜雯昨天在個人臉書，貼出一張給檢察官的報告，內容指出，這名女患者10月間因內褲有血色汙漬，由照護機構帶至醫院求診，女醫師詢問得知，患者自小視力及智力缺損，年幼時就被送至照護中心長期照顧，並定期返家。但她內診卻發現，患者處女膜已破裂且幾乎完全無剩餘的處女膜組織，陰道也鬆弛，對內診完全無反抗及懼怕之意，懷疑這名智能從小就停留在幼童階段的患者，有長期的性行為接觸。

張宜雯在報告中說，身為一個婦產科醫生且有良知的人，雖然知道當次就診出血與婦產科無關，但她合理懷疑患者先前有被強制性交的可能，而且現在仍持續暴露於風險之中，故請醫院及照護機構社工予以性侵通報。

報告最後，張宜雯語重心長地說，或許患者不甚了解，眼睛也看不到，但不代表她就該承受這些傷害，也不代表她就應該喪失基本的人權！

張宜雯的報告深夜被網友轉貼到「新竹爆料公社」等臉書社團，吸引許多網友為她加油打氣，肯定她是名仁心仁術的好醫師。

不過，醫院院方認為，本案已由檢警調查，進入司法程序，為了保護被害人、病患，不能隨意透漏個資，雖然女醫師很有正義感，但臉書PO文不妥，今天上午緊急通知女醫師將貼文刪除。