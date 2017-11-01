女兒遭幼兒園老師打頭 家長怒喊提告

2017-11-01 20:49

〔記者王俊忠、劉婉君／台南報導〕邱姓男子控訴，2歲多的女兒在10幾天前遭就讀的台南市南區幼兒園老師暴力相向、哭鬧不願上學，園方先辯稱女童是被萬聖節道具嚇到，昨天他要向園方調閱監視器，園方一開始不肯給，事後改口說老師只打孩子手，直到看完監視器影像，發現王姓老師不但打女童頭部，還用力拉扯，致女童大哭，將提告老師涉傷害。

園長道歉 稱老師絕未蓄意處罰

位於南區的艾的佳幼兒園園長說，這件事還在與家長協商中，而當事王老師絕對沒有蓄意處罰女童，但老師的情緒掌控是不適當，才讓家長觀感不好，她要慎重、誠懇向女童家長致歉，也希望媒體平衡報導這件事。

教局回應 查若屬實將限期改善

台南市教育局重申，教育零體罰，已責請園方強化所屬教保服務人員的正向管教知能，並建立於教保活動進行期間不定期巡堂機制。若查證確實有不當管教情事，將依幼照法暨幼兒園教保服務實施準則，令園方限期改善，屆期仍未改善者，處負責人3000元以上3萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

邱父說，他女兒今年2歲10個月大，送到艾的佳幼兒園就讀，10月20日上午，女兒竟然痛哭、說什麼就是不願上學，園方起初解釋可能被萬聖節道具嚇到，就讓女兒休息兩天，不料，25日帶女兒到幼兒園門口，女兒又暴哭、不願進幼兒園，直覺不對勁。

他說，前天到幼兒園要求調閱監視畫面，園方起初不肯給，後來承認王老師上課時有打了女童手一下，他原本想為女兒換學校讀就算了，昨天去拿拷貝光碟、還向園長說：「如果老師有其他行為，現在跟我說，都還可以原諒，否則我不相信小孩這樣怕到不敢上學」，但陳姓園長還是說沒有。

邱父說，昨晚看了光碟後，他簡直抓狂，因為畫面裡，10月19日上午，王老師除了打手，還用力拉扯他女兒，甚至打頭，園方完全隱瞞不當體罰實情，他決定對王老師提告傷害，並通報教育局。

通報社局 警方主動向園方了解

幼兒園轄區市警六分局金華派出所說，迄今天傍晚，女童家長尚未到警所報案，但警方已主動向園方了解，是19日上美勞課發生的事，園方說是老師揮撥了女童的手；且女童臉上黏有貼紙，老師用手撕下貼紙，產生雙方認知差距。警方目前園方還在跟女童家長協商、道歉，警方尚未取得監視器影像，若家長提告，會受理查辦。本案警方已先通報社會局。