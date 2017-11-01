少將領乾薪免上班？ 今4度不起訴

2017-11-01 20:41

〔記者陳慰慈／新北報導〕2011年，國安局前局長蔡朝明被控未經評選，讓時任上校政戰主任賴振生，搶佔國安局少將參事缺，賴卻未曾到國安局上班，一年坐領百萬高薪，國防部依貪污罪和圖利罪將蔡朝明、賴振生、時任國安訓練中心副主任王述安等人函送偵辦，新北地檢署先前認定罪嫌不足，已3度不起訴，高檢署發回再議，檢方仍認定未達刑事不法，今4度對蔡、賴、王處分不起訴。

2001年，賴因已屆上校服役期限，隔年若未占少將職缺就必須退伍，賴透過關係獲時任總統的陳水扁接見，並由時任總統府侍衛長余連發向蔡朝明轉達「照顧賴振生」。

陳水扁得知賴振生的情況後，當時並未明確指示，僅表示「要多提拔本省人」，蔡朝明自行揣摩上意後，便將賴調任國安局參事佔少將缺。但賴調任後未到國安局上班，反在家撰寫博士論文，坐領每月約10萬元薪水，國防部發現後將蔡等人函送偵辦。

檢方指出，賴並非蔡真正屬意的國安局少將參事人選，否則不會讓賴佔缺卻無意讓他進入國安局工作；又調查蔡、王帳戶金流，發現並無異常，查無兩人行、收賄事證，認定無圖利之嫌。

蔡、王認為，賴雖佔國安局參事缺，實際卻應至總統府侍衛室報到，但總統府並未借調賴，賴因未依國安局規定，接受國安局進用人員規定之性向測驗、安全查核等評作業，未經長官允許也不能擅入國安局上班，加上賴有向國安局回報行蹤接受管制，檢方因此認定，賴任職國安局其間所獲薪資，無法評價為公務員詐取財物罪，因此今再對3人做出不起訴處分。

檢方指出，此案雖未達刑事不法程度，但有無行政疏失，此部分應交由行政主管機關處理。