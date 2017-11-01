「算你便宜點！」 假房東 一屋多租詐10餘大學生

2017-11-01 18:30

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市士林地區出現一名28歲黃姓女子，自今年4月起，連續在網路四處張貼出租套房訊息，成功騙取租客預付簽約金後，交屋前不是關機失聯，就是以房間死過人、祖母過世或同事車禍等話術拒交鑰匙，假冒房東的黃女總是勸誘租客「先付1年租金，算你便宜點」，至今已有10餘名文化、銘傳大學生受騙提告，台北市士林警分局文林派出所據報，9月將黃女傳喚到案，她辯稱沒工作缺錢花用，才會詐騙急需租屋者的訂金或年租金，訊後依詐欺罪函送，士林地檢署目前偵查中。

據悉，黃女由於遭多名學生提告，金融帳戶被列為「警示」，無法提領現款，才願出面溝通，並趕在檢察官10月中旬召開偵查庭之前，急著與6名銘傳學生和解，希望能獲得緩起訴處分，已有5名學生收到黃女返還45萬8300元退款，同時也簽下和解書。

警方調查，黃女先後在士林區的文林路、中正路靠近士林捷運站附近租屋，然後將自己的房間四處轉租他人，每名看屋者都是看同一間房，簽約取款後不給鑰匙，以各種話術詐騙，常用「有人死在裡面，所以無法再租」，聲稱「可以全額退款」；或利用保管鑰匙之機，假扮房東在臉書各社團張貼轉租訊息，等多名大學生看屋後，以預繳年租金，每月7000元租金可降到5500元，還能享有前2個月免水電費，誘騙大學生一次繳清數萬元的年租金。

警方說，有6名銘傳大學生7月繳出一整年租金，8月準備入住時，赫然發現拿不到鑰匙無法入住，聯繫黃女卻接到「看到房客自殺，受到驚嚇在醫院休養」、「車禍住院」或「家人過世在忙法會」等訊息回應，一再拖延，甚至失聯拒接電話，被害學生憤而報案。

文化大學受害學生8月率先於網站「Dcard（深卡）」發表「士林某騙子惡二房東」一文敘明受害經過，希望在外租屋的網友能購有所警惕，別成為下一個受害者，引起版上學子迴響。許多人都跳出來說同遭黃女詐騙，還有學生指稱黃女9月底仍繼續假租屋，用騙來的錢償還上一名受害者，甚至她的租屋廣告已從士林區轉移到北捷中山站附近，呼籲租屋者要小心。