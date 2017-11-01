台南麻豆分局 有對父女檔員警

麻豆警分局父女檔警察，分局保安民防組警員陳俊男（左）、在麻豆派出所服務的女兒陳姵瑜（右）。（記者楊金城翻攝）

2017-11-01 20:22

〔記者楊金城／台南報導〕麻豆警分局有對父女檔警察，分局保安民防組警員陳俊男從警30年，女兒陳姵瑜上週也從新竹市警局請調到麻豆分局麻豆派出所服務，繼承父親衣缽，傳為警界的佳話。

84年次的陳姵瑜從警才2年，從小看著父親工作的背影，立志要當警察保護人民。

陳姵瑜說，爸爸的工作相當辛苦，三不五時還要半夜出勤，心裡覺得不捨，現在從事警職後能體諒爸爸以前的辛勞。

在警界中雖有不少夫妻檔、父子檔、兄弟檔甚至父女檔員警，但要在同一個分局服務相當不容易；陳俊男目前請假養病中，陳姵瑜為了照顧父親，這次請調回麻豆分局，一邊工作還能照顧父親盡孝，能和父親同在麻豆分局服務，相當興奮。

分局長蔡進閱說，陳俊男、陳姵瑜父女能在麻豆分局服務，所有同仁都替他們父女倆感到開心。

警專32期的陳姵瑜畢業後就分發新竹市警察局服務，服務短短2年就獲得75次嘉獎，表現盡職受長官肯定；陳俊男在麻豆警分局任職近16年，其中在麻豆派出所就服務11年多，並是女兒的老學長，他說，只要多問多學習，服務熱忱，態度認真，「相信女兒能稱職扮演好警察角色。」