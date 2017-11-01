替吸金集團認證合約 律師判刑確定還將懲戒

2017-11-01 19:30

〔記者項程鎮／台北報導〕洪百里、賴瀧瀅等人成立藍金科技等公司，以高獲利且經律師認證為由，大肆吸金19億餘元，最高法院維持高等法院見解，依違反銀行法判處洪、賴兩人各5年、1年10月徒刑，協助洪男等人認證投資合約的律師李慶豐、陳德峯各處2年徒刑、緩刑5年，兩律師還須繳回認證費用共72萬元，全案確定；資深法官指出，兩律師將送律師公會懲戒。

判決指出，洪百里、賴瀧瀅等人在96年到97年間，以藍金公司、開拓公司等公司名義，經營海洋深層水，聲稱獲利豐厚，如投資可獲年利率18.25%到20%為由，向民眾2320人次吸金，金額達19億8253萬2千元，97年7、8月間無預警止付利息，投資民眾損失慘重。

最高法院認為，洪百里等人非法吸金、惡性重大，李慶豐、陳德峯身為律師，明知本案是違法吸金，卻在96年1月到12月，各以每份400元或200元代價，替合約書蓋章「鑑證」或「審閱」，兩人各獲取報酬51萬9200元、20萬2400元報酬，已明顯觸法。

最高法院指出，銀行法的立法目的在於維護金融秩序、嚴懲地下金融行為，避免投資大眾受到高獲利吸引而遭到投資風險，因此須懲處洪百里等人吸金犯行，另外，律師不該主張替洪百里等人吸金案認證獲取報酬，是律師工作權而免責，工作權不能凌駕銀行法，因此也須對律師論罪。