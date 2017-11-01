警破「幸運工廠」詐欺機房逮11人 搜出教戰守則

刑事局電偵大隊破獲「幸運工廠」詐欺機房，查獲1至3線機房2處，集團成員有兄弟檔、情侶檔。（記者黃良傑翻攝）

2017-11-01 16:57

〔記者黃良傑／高雄報導〕由季姓兄弟組成「幸運工廠」詐欺機房，藏身高市高級住宅區大樓，機房1至3線分藏於2棟大樓，相距不到500公尺，季嫌還帶著張姓女友一起加入集團，被刑事局電偵大隊破獲，逮捕8男3女，搜出3張假公安扣押公文、25張教戰守則等證物。

警方指出，被害人全部都是中國籍民眾，至少6、70人被騙，詐得700多萬元，季嫌（25歲）坦承假扮中國公安電話行騙，稱只是受僱他人，否認是集團主謀，警方在高雄緝獲2個詐騙機房後，再循線到台中逮捕陳姓車手（33歲）。

電偵大隊副大隊長黃壬聰今指出，詐欺集團成員季嫌租下鼓山區高級住宅區，看中大樓的管理森嚴，分別把1線和2、3線機房，隱藏於2處大樓內，不僅提供教戰守則，機房話務成員更採集中式管理，1、2線詐欺機房相距不到500公尺。

由1線話務人員佯裝中國公安人員，謊稱銀行卡遭人冒用，詐騙中國人民，對方若信以為真，再轉由2、3線自稱公安隊長及檢察官，對被害人洗腦使詐，已有70多人被騙匯款，集團成員還把詐騙機房取名為「幸運工廠」，將1至3線機房共11嫌逮捕送辦，檢方同時聲押季嫌等人。

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