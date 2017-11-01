沒拿到3千和解金砍死朋友 殺人罪起訴

2017-11-01 16:35

〔記者陳慰慈／新北報導〕黃姓男子不滿兩度遭蔡姓友人打傷，蔡男又未付3千元和解金，認為蔡男特別針對、欺負他，憤而去買五金行水果刀，朝蔡男左腰背、大腿猛刺6刀，邊持刀揮砍邊大叫「我要讓你死」，蔡男送醫搶救不治，新北地檢署今依涉犯殺人罪將黃男起訴。

今年7月間，黃男在新北市三重區信義公園無故遭蔡男毆打，事後雙方試圖和解，蔡男表示願賠償3千元，2個月後，兩人又在信義公園不期而遇，蔡男質問黃男，「為何對我提告傷害？」黃男回嗆：「誰叫你沒給我3千元！」雙方爆發口角糾紛，黃男又被蔡男痛毆。

兩度被蔡男毆打，黃男覺得遭受侮辱，同日下午到五金行買了把水果刀，便至信義公園找蔡男尋仇，一見到蔡男，黃男就持刀朝蔡男身上猛刺，現場其他遊民見狀出面制止，但黃男殺紅了眼完全不停手，直到聽見有人稱「殺人啦！快點報警」，黃男才清洗掉身上血跡，逃回五股住處，而蔡男送醫後不治身亡，警方當晚就拘提黃男到案。

開庭時，黃男承認持刀攻擊蔡男，但辯稱「只是想給他一個教訓」，沒有要殺死他，但在場遊民證稱，案發時曾阻止黃男繼續砍殺蔡男，跟他說「好了，不要再殺了，會死掉」，但未獲理會，檢方認為，蔡男身上2處傷口深度都達10公分，但水果刀長度僅14公分，足證黃砍殺蔡時，刀刃幾乎已全插入蔡男體內，認定其有致人於死的意圖。