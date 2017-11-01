捐地蓋廟卻被seafood轉售 高市府：土地勿借名登記

台北市佛教會理事長釋會宗（圖右）遭控變賣信眾捐地，蔡姓富商已提告詐欺。（翻攝自台北市佛教會網站）

2017-11-01 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕高雄一名蔡姓富商因罹患思覺失調症，求助宗教療癒而認識現任台北市佛教會理事長釋會宗（又名界雲法師），蔡姓富商指控，捐給釋會宗用來蓋廟的土地遭到轉售，已經提告釋會宗詐欺。今（1）日高雄市議員邱俊憲陪同家屬抗議，要求釋會宗勿再閃躲。對此，高雄市政府地政局科長王名玲呼籲大眾，不動產不應借名登記，地政局以產權登記做憑據。

捐地蓋廟「消業障」卻被變賣

本報日前報導，蔡姓富商指控說，釋會宗表示為「消業障」，遊說他在阿蓮區買地興建「金佛寺」，於是花了2千多萬購買阿蓮區7筆共1.5公頃土地，甚至捐款成立財團法人來管理。當準備動工時，釋會宗又稱「業障太重」，還要再蓋一間「大金佛寺」才能康復，於是他花了5千多萬買下大樹區近5公頃的9筆土地。

後來，釋會宗表示為了申辦方便，要蔡男將「金佛寺」的土地權狀交出，並將「大金佛寺」的土地「借名登記」在釋會宗大嫂等3人名下。準備購地興建時，釋會宗又稱土地不好不宜興建，蔡男覺得有異，到地政事務所調閱資料才發現，釋會宗早將阿蓮區土地以買賣方式過戶到他自己的名下，2014年時釋會宗又以數千萬價格轉賣脫手。

釋會宗強調問心無愧

對此指控，釋會宗接受媒體電訪，強調「問心無愧，公道自在人心」，而其弟子天嶽法師也以錄影方式做出澄清，表示師父絕無以「消業障」為由要對方捐地蓋寺院，也表示為了化解外界疑慮，「師父願意無條件奉還土地。」

據《中央社》報導，邱俊憲今日與數名蔡姓家屬，以「佛門不打誑語 seafood出來面對」為題，指控釋會宗未將信眾捐出的土地依約興建寺廟，還擅自向民政局以「沒有興建寺廟需求」為由，恢復土地原編定的農地地目，轉售移作它用，促師父勿再閃躲迴避。蔡先生及家人要求高雄市政府介入，希望別讓更多的受害者上當，同時也質疑市府民政局在勘查土地恢復原編定地目的時，並未知會捐贈人。

民政局：聯繫師父出面說明

對此，民政局科長蔡翹鴻指出，土地變更會勘時有通知捐贈人，但是捐贈人未出席，將會聯繫出家師父出面說明，讓事件真相更加清楚。地政局科長王名玲也呼籲民眾，不要將不動產借名登記到他人名下，即使自己握有所有權或是印鑑，都是非常危險的事。