黑幫經營簽賭拜金虎爺 神明不保佑被逮

2017-11-01 15:28

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣義竹鄉22歲林姓男子以神壇為據點，並串連陣頭團體組成「巧福幫」，經營地下錢莊及運動簽賭，押人毆打討債，集團還在簽賭站內拜「金虎爺（音同真好野）」，希望財源滾滾；但神明不保佑，昨天簽賭站等據點被嘉義縣警方破獲，逮捕林嫌等8人，依違反組織犯罪防制條例移送法辦，林姓主嫌聲押獲准。

嘉義縣警察局刑警大隊偵三隊發現今年5月起，林姓男子組成「巧福幫」，結合地方宮廟、陣頭團體吸收團員並從事暴力討債、經營賭場等，昨天會同布袋分局、中埔分局、朴子分局、嘉義憲兵隊及臺南市政府警察局刑警大隊偵一隊等出動50多名警力，在義竹鄉、布袋鎮、朴子市地區檢肅治平對象及成員共8名，查扣本票影本6張、棍棒刀械14隻、電腦主機5臺、電腦螢幕15臺、傳真機1臺等證物。

警方調查，該集團成員以20多歲年輕人為主，最年輕剛滿20歲，林姓主嫌以義竹鄉的神壇為據點經營地下錢莊及暴力討債，到被害人用棍棒敲打住家，也有被害人被毆傷，甚至被束帶綁到公墓逼簽本票。

警方調查，巧福幫經營的地下簽賭站以國外職業運動為主，為求簽賭生意發財，簽賭站內還拜金虎爺，希望能「真好野（真有錢）」，吸收不少會員，經營三個多月簽注金額就有3億多元；雖然生意嚇嚇叫，但金虎爺不保佑不法行為，黑幫昨被警方瓦解。