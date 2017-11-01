驚悚！ 男子校園墜樓亡 留遺書、嚇壞一票師生

2017-11-01 15:20

〔記者許國楨／台中報導〕疑長期失業想不開，台中市呂姓男子今天進入北區一所大學後自大樓頂樓一躍而下墜樓，當場頭顱破裂傷重身亡，嚇壞一票師生，警方勘驗發現現場留有一張「我決定選擇這樣的方式結束生命」的遺書，已通知家屬指認釐清死因中。

這起墜樓事件發生在今天近中午，位在一中商圈旁的的台中科技大學校報案稱，一名頭破血流的男子躺臥校園內，被發現時已無生命跡象，警方獲報趕往封鎖現場，查出並非該校學生，死者是四十五歲的呂姓男子。

警方進一步調閱監視器過濾，發現身穿藍色T恤、長褲的呂男稍早獨自一人步入校園，接著走入資訊大樓搭電梯至九樓頂樓後一躍而下，當場頭顱破裂傷重不治身亡，警方在頂樓發現呂男的眼鏡及一串住處的鑰匙，以及一張上頭寫著：「我決定選擇這樣的方式結束生命。」的遺書。

警方查出呂男住在附近的大樓，通知與他住同大樓但不同樓層的胞姐前來，呂男胞姐說，與弟弟平日鮮少互動，只知道他最近為了一直找不到工作心情不佳；警方除報請檢方相驗，並已通知住南部的呂妻北上指認，釐清自殺原因。

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