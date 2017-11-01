老師戴無臉男面具追嚇幼兒 托嬰中心挨轟

2017-11-01 14:58

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市某私立托嬰中心幼保老師，為慶祝萬聖節，竟戴著無臉男面具嚇幼兒，另有人持手機錄影，約1分鐘的影片被傳至網路，引發眾怒。托嬰中心主任雖然po文道歉，聲稱已要求嚇幼兒的老師離職，但仍無法平息怒氣，認為錄影者也該受處分；社會局表示，已著手調查了解中。。

這段影片可看到老師戴無臉男面具，繞著室內遊戲空間，一個一個追逐幼兒，對他們吼叫，約有10名幼兒驚嚇到痛哭，拚命跑開，還對錄影的老師求救說「不要、不要」，但錄影者完全無動於衷，最後竟然有人對著1名幼兒說：「他不會怕耶？」

影片被馬賽克後，po到「爆料公社」及youtube，網友留言痛批「老師有病嗎？太過份了！！」「為了自己好玩！拿別人小孩來開心！」「托嬰的小朋友也才幾歲~~這樣嚇~~~晚上都做惡夢了~~這陰影會多深阿~!!」

托嬰中心主任看到影片後，在自家的臉書粉絲頁po文道歉，指他人雖在國外，但看了很氣憤，「不知此老師在校這樣整小孩，或許當下覺得很好玩，但嚇哭孩子，讓家長擔心，確實是我們的不對，而此老師目前仍是試用期，所以對於她的行為與態度還在摸索中，而當下也立即處分，請該名老師離職，今後我們將重新檢測每一位新進員工，來確保每個孩子在校快樂時光！在此獻上萬分歉意！真的非常抱歉，也謝謝大家的告知，讓我們知道發生這種事！」