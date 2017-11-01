雨衣短褲賊偷洗車場投幣箱 怪裝扮反落網

〔記者林國賢／雲林報導〕40歲張姓男子穿雨衣短褲入侵斗南1家洗車場，撬開6台投幣設備偷走1萬8000元，張嫌原穿雨衣躲避監視器，怪異穿著反成警方查緝線索，昨將他查獲到案，依竊盜罪函送雲林地檢署偵辦。
新光派出所所長林奕辰表示，警方接獲洗車場業者報案後，立即組成專案小組追查，過濾洗車場內外與路口監視錄影器，由於張嫌短褲雨衣特徵明顯，依此特徵順藤摸瓜，將其查獲到案。
張嫌看到自己多件竊盜案件影像遭警方掌握，自知無法狡辯，對其犯行遂坦承不諱，警全案依竊盜罪函送雲林地檢署偵辦。
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〔記者林國賢／雲林報導〕40歲張姓男子穿雨衣短褲入侵斗南1家洗車場，撬開6台投幣設備偷走1萬8000元，張嫌原穿雨衣躲避監視器，怪異穿著反成警方查緝線索，昨將他查獲到案，依竊盜罪函送雲林地檢署偵辦。
新光派出所所長林奕辰表示，警方接獲洗車場業者報案後，立即組成專案小組追查，過濾洗車場內外與路口監視錄影器，由於張嫌短褲雨衣特徵明顯，依此特徵順藤摸瓜，將其查獲到案。
張嫌看到自己多件竊盜案件影像遭警方掌握，自知無法狡辯，對其犯行遂坦承不諱，警全案依竊盜罪函送雲林地檢署偵辦。