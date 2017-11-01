警告意味濃 富邦建設總部中午遭開槍

2017-11-01 14:04

〔記者姚岳宏／台北報導〕富邦建設位於菸廠路、松菸文創園區的總部辦公室中午傳出槍響，有名頭戴鴨舌帽及口罩的年輕男子，假裝中午送便當搭電梯直上7樓，一出電梯，直接朝天花板開一槍，隨即走樓梯逃離現場，目前警方已撿獲1枚彈殼，正調閱監視器循線追緝中。

富邦建設初步表示並無與人結怨，不清楚對方開槍動機；由於槍手現場並沒朝人開槍，而是朝天花板開槍，警告意味濃厚，而遭開槍的富邦建設是知名建商，手中有大筆土地建案，懷疑應與此有關，警方已針對該公司及個人往來關係，積極釐清案情中。