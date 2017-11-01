竊佔4筆國地回填垃圾 3人涉佔土地破壞環境起訴

2017-11-01 13:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕利台貨運有限公司的負責人何冬茂、經理何穎碩與工地負責人吳正強，竊佔位於台中市烏日區的高鐵工程局與國有財產4筆土地，推放貨櫃板台雜物之外，還開挖整地回填垃圾，吳正強並以每車收500元的價碼，讓中市某處工地的營建廢棄物傾倒於這4筆土地上，土地承租人發現土地堆滿磁磚、砂石與破碎玻璃等建築廢棄物而報警查獲，台中地檢署依今天依竊佔罪與廢棄物清理法等罪起訴3人。

起訴書指出，何冬茂（74歲）與何穎碩（44歲），先竊佔將國有財產署中區分署管理的台中市烏日區溪南西段的2899號、2900號土地，以及由交通部高速鐵路工程局所有的同地段的2899-1、2900-1土地，用來堆積貨運公司的雜物，之後，又以15萬9900元委託吳正強（51歲）整地並回填垃圾。

吳正強又以每車500元的收費，讓中市公益路、新富路口一處工地，傾倒12車的營建廢棄物，另外，還無償提供中市大墩十街污水下水道工程，傾倒廢土砂8車，吳正強還「圈地」，在竊佔的土地上架設圍籬，防止他人進入，土地承租人發現被傾倒廢棄物，氣得向警方檢舉，警方於去年12月26日，會同行政院環境保護署環保稽查大隊查獲，檢方依竊佔罪與廢棄物清理法等罪起訴3人。