辣腿女模遭伊林提告違約 判賠10萬獲自由身

辣腿女模俞盈廷去年在個人臉書上傳火熱背影照一張（翻攝臉書）

2017-11-01 13:30

〔記者溫于德／台北報導〕辣腿女模俞盈廷，認為模特兒經紀公司伊林未安排通告又對其剝削，主動寄發存證信函要求終止合約，反被提起確認合約存在之訴，並求償懲罰性違約金100萬元、未出席卻已之酬勞6300元。台北地院昨日審結，依據證人證詞認定被告未依班表到班，須付違約金，但求償過高因而判賠10萬元，加上該次酬勞後，共需賠償10萬6300元；至於合約則被認定失效，得以終止。全案仍可上訴。

伊林提告指出，雙方101年9月簽下7年經紀約，108年9月才會結束兩造關係，而任一方不得任意終止；但控告俞在104年至105年間，屢次無故爽約通告，導致伊林名譽受損，經屢勸後不但未聽後，還於去年10月至11月間，兩度寄發存鎮信函，要求解約，內容明載因伊林未安排工作、得以終止合約。

伊林認為，未全力配合工作並違約先的是俞，卻主動終止合約，已違反誠信原則與信賴關係，因此提告請求確認雙方合約關係仍屬有效，並求償100萬懲罰性違約金、一次未出席卻已領走酬勞之6300元。

俞女解釋，伊林去年4月起不再安排新的演藝工作，為維持生活只能在對方同意下外出打工，同年月7日找到正職工作，10月寄發存證信函；而伊林未依約安排工作，屬違反繼續性供給契約義務，加上被刻意冷凍、剝削，官網也已撤除個人照片，雙方已無信賴關係，依法得終止或解除應屬合約，請求駁回原告訴訟。

法官認定被告違約，審酌後判賠10萬懲罰性違約金與6300元通告費，不過合約失效，全案仍可上訴。