為了吃鍋貼成交通事故肇事者 阿伯驚呼：「怎有可能！」

2017-11-01 13:02

〔記者許國楨／台中報導〕「什麼！吃鍋貼也有事！」，天冷就該吃熱呼呼的東西，不過為了滿足口腹，臨時起意打方向燈，並恣意的變換行車方向，造成他人發生交通事故，意外讓自己成為交通事故的肇事人，還可能面臨罰款，真是得不償失，讓當下聽到此事的騎車阿伯驚呼：「怎有可能！」。

66歲的林姓阿伯前晚騎車沿東山路方向騎乘，途中騎抵北屯路口時因突然想要吃鍋貼臨時變換車道又轉彎，造成後方同為姓陳，分別21歲、64歲的兩名機車騎士措手不及追撞，並造成其中1名騎士受傷。

台中市第五分局交通分隊獲報前往處理時，發現阿伯雖未與後方車輛直接碰撞，但因行車途中臨時變換車道右轉，導致後方車輛發生追撞事故，初步認定阿伯為肇事者，仍將他列為交通事故當事人，並將進一步過濾路口監視器確認阿伯當時是否有打方向燈釐清究責，讓阿伯當下讓聽到此事直呼：「怎有可能！」「吃鍋貼也有事，我車子未和其他車輛發生碰撞啊！這樣不值啦！」

分隊長李建興表示，按社會公眾所認知，交通事故一定是要有車輛發生碰撞，其實只要駕車行為影響到他人，致使用路人行車不自主倒地或與第三者發生碰撞，均屬於交通事故，進行變換車道前一定要打方向燈，否則依道路交通管理處罰條例第四十八條一項一款，行車轉彎或變換車道未打方向燈，可處600-1800元罰鍰，呼籲民眾變換車道前務必記得打方向燈，不光是保護自己安全更可省錢。