3次酒駕、再犯肇事逃逸 法官判1年1月不給緩刑

2017-11-01 13:08

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市48歲黃姓男子，有3次酒駕的紀錄，分別判處拘役55日、5月與6月徒刑，駕駛執照還被吊銷3年，他不但無照騎機車，還撞傷機車騎士逃逸，台中地院審理時，他宣稱上有高齡父母，下有3名女兒，已經跟被害人和解，希望法官輕判，「給我一次機會」。

但法官認為他曾多次酒駕，這次肇事雖未酒駕，但卻肇事逃逸，「輕視用路人安全」，依肇事逃逸罪判處1年1月徒刑，不宣告緩刑，讓他入獄反省。

判決書指出，黃男在今年6月8日晚間8時許，騎機車行經南區濟世路時，撞傷騎機車的陳姓男子，陳男受到擦傷與右腕橈尺骨關節「半脫位」等輕傷，黃男疑因駕照被吊銷，逕自騎機車離去，台中地檢署認為他不僅觸犯1至7年徒刑的肇事逃逸罪，且他有酒駕前科，5年內再犯有期徒刑以上之罪，聲請法院加重量刑。

台中地檢署偵查與台中地院審理時，黃男採用哀兵戰術，他說，「父親80歲，母親77歲，有太太及3個女兒，我不應該犯錯，我不應該肇事逃逸，我父母親年紀大要由我照顧，希望給我一次機會」，他並出示賠償陳男6000元的和解書，希望法官能輕判或給他緩刑機會，不用入獄坐牢。

不過，台中地院法官卻斟酌檢方的意見，認為黃男雖與陳男和解，但之前有多次酒駕前科，與肇事逃逸罪同屬「危害用路人」的犯罪型態，不適用刑法第59條「犯罪之情狀可憫恕者，得酌量減輕其刑」，黃男是「輕視用路安全」，依據肇事逃逸罪判處1年1月徒刑，不宣告緩刑，必須入獄，但可上訴。

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