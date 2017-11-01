專騙中國人 警破詐騙機房只能追究「詐欺未遂」

警方破獲專門騙中國民眾的電話詐欺集團。（警方提供）

2017-11-01 12:24

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府警察局刑警大隊會同彰化縣警察局、刑事警察局偵查第六大隊第二隊昨天在彰化縣福興鄉一處透天厝破獲電話詐騙集團機房，逮捕13名嫌犯，由於該詐騙集團主要行騙對象是中國人，雖然犯嫌坦承詐騙，卻沒有被害人的狀況，桃園地檢署襄閱主任檢察官王以文表示，由於兩岸司法互助降至冰點，類似案件只能以「詐欺未遂」起訴，檢察官也很無奈。

王以文表示，兩岸雖簽有「兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」，但礙於政治關係，目前雙方司法互動已降至冰點，如今各地檢警查獲的詐騙機房，雖然還是會向對岸提出請求書，請對岸提供被害人資料，但對岸提供的機率幾乎是「零」，以詐欺未遂起訴，法院已有判例，檢察官雖然無奈，也只能務實面對。

警方表示，中國對於電話詐欺判刑很重，電話詐騙集團在各國設置詐騙機房，都有可能被遣返大陸，日前柬埔寨將19名台灣籍電話詐欺犯直接遣送大陸就是最好的案例，唯獨將機房設在台灣，遣返的機率是「零」，加上中國也不會提供被害人資料，台灣反而成為電話詐騙集團天堂。

警方於今年8月接獲情資指稱，以黃姓犯嫌為首的電話詐騙集團在彰化縣福興鄉設立詐騙機房，專門詐騙中國地區民眾錢財，遂組專案小組並報請彰化地檢署檢察官劉新雅指揮偵辦，昨天見時機成熟，一舉破壞該詐騙集團機房，逮捕黃姓主嫌等13人、其中還有一名詐欺通緝犯，起出大批做案工具，包含筆記型電腦、平板電腦、網路設備、硬碟、監視系統、手機、提款卡、交戰守則講稿及2萬8000元。

警方調查，該詐騙集團專門鎖定中國各省份，以積欠手機話費、證件遭人盜用、洗錢等話術進行詐騙，並架設中華人民共和國最高人民檢察院網站，以取信於被害人，該詐騙集團都以棉被摺疊桌自製電話亭，以免機房成員撥打電話互相干擾，集團成員並於本月初趁中國10月長假集體至墾丁出遊，配合大陸地區收假後再陸續返回詐騙機房工作，目前在該處運作將近1個月，全案偵訊後依詐欺罪嫌移送法辦。

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