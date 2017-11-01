佛心來著？撬機車置物箱 辯偷衣物送暖

2017-11-01 12:17

〔記者許國楨／台中報導〕小偷行竊動機五花八門，往往令人啼笑皆非，台中市警方上週五就在一中商圈內當場逮捕一名撬開機車置物箱企圖行竊的竊賊，當臨時工的他竟大言不慚表示，「因為最近天氣變冷了，見很多人力仲介公司同事沒有衣服穿，才想要捐贈愛心衣物給他們禦寒」，離譜說詞讓警方直斥，是在騙3歲小孩嗎？

台中市北區雙十路與錦新街口因臨近一中商圈，人行道常停滿機車，民眾可能欣喜逛街，經常疏忽將貴重物品放在置物箱內未隨身帶走，成為歹徒覬覦目標，因此常發生機車坐墊被撬開，置物箱內財物被搜括一空，為此第二分局育才派出所經常性編排肅竊勤務防制。

此舉果然奏效，育才所長張世杰、巡佐王志強當晚巡邏行經該路口時，果然在人行道上發現34歲的于姓男子行跡可疑一直在附近徘徊，不時用手觸碰多輛機車坐墊後，忙著撬開機車置物箱東翻西找像在挖寶時，立即上前表明身分逮人。

于男見事跡敗露當場坦承，卻辯稱在人力公司從事臨時工，因最近天氣漸冷，看有些同事沒有保暖衣物可穿，因此萌生「幫同事找件衣服穿」的念頭，才想要找些衣服、鞋子等給同事禦寒「寒冬送暖」，但是還沒挖到寶就被警方查獲，直呼有夠倒楣；但警方根本不採信這番離譜說詞，訊後仍將全案依竊盜罪嫌送辦。