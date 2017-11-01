美髮師餓到偷超商飯糰 暖警幫買單

楊姓美髮師（中）入不敷出，餓到偷超商食物止飢，被女店員攔下報警。（記者黃良傑翻攝）

2017-11-01 11:50

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市楊姓男美髮師因生意差，應付房租、生活費入不敷出，無奈成了「月光族」，竟鋌而走險偷超商豆漿、飯糰充飢，新興警方獲報處理，暖警同情偷75元食物的美髮師，自掏腰包請客，讓楊男眼淚止不住。

因竊盜罪屬公訴罪，楊男（26歲）訊後仍需依法送辦，他告訴員警剛到髮廊工作，店家採「績效制」，並非固定薪水，得視設計師的業績給薪，因髮廊剛開幕，指名他設計、美髮的的來客數不穩定，上個月只獲1萬多元工資。

因房租就用掉5千元，加上數千元的生活開銷，幾乎每月都捉襟見肘，成了名符其實的「月光族」，更不用提說能儲蓄，前晚因餓到不行，才會下手偷飯糰填肚子，盼店家和警方原諒他。

中山所暖警副所長陳威宇到場，十分同情美髮師的處境，主動幫他買單，楊男感動落淚，搖頭欲推辭，其他員警也遞上衛生紙，安慰楊男不要再誤觸法網。

警方調查，楊姓美髮師搭公車返家時，因肚子餓但身上沒錢，他進入七賢路一間超商，忍不住偷豆漿及1個飯糰，售價共75元，他將食物放入提袋內，若無其事欲走出店外時，被女店員發現攔下，並報警處理，警方訊後依竊盜罪嫌送辦。

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