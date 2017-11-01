不滿超重型機車不讓道 二度逼車遭重罰1萬8

2017-11-01 11:33

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市廖姓男子開廂型車經三民區皓東路上，疑不滿前方超重型機車不讓道，導致他無法超前，廖男二度對騎士惡意逼車，造成騎士及後方來車驚恐萬分，騎士事後提供行車紀錄器檢舉廖男的惡行，警依法開罰1萬8000元罰鍰。

這起惡意逼車發生在7月19日早上8時許，根據騎士提供的行車紀錄器，警方研判這名騎士可能騎乘250CC以上黃牌或紅牌超重型機車，合法騎乘在路中央，卻引起廂型車駕駛廖男不滿，認為騎士故意不讓車道，造成他無法超前。

廖男一時失去理智，趁騎士從皓東路要左轉高速公路便道時，惡意在於車道上緊急煞車，以車身擋住機騎士去處，並猛按警告喇叭，騎士也鳴按喇叭回應，廖男還口出惡言罵「幹」。

由於該路口不用二段式左轉，騎士順勢左轉後，廖男接著又從後方追趕機車騎士，並向右側壓迫騎士，二度緊急煞車，以車身擋住機車騎士，並大聲斥責騎士後，悻悻然離去。

廖男的惡行，全被騎士的行車紀錄器拍攝下來，並向警方檢舉，警方檢視認為廂型車駕駛已明顯危險駕駛，依法可處新6000元以上，2萬4000元以下罰鍰；另依該條例第43條第4項規定，並吊扣汽車牌照3個月。廖男一時衝動的代價，就是荷包大失血。

三民第二警分局交通組組長劉易鑫建議，用路人在駕駛中常會遇到一些非理性的駕駛人，若遇到惡意逼車，車主不要與對方發生爭吵避免事端擴大影響人身安全，車主遇到類似情形可立即撥打110報案或用手機、行車紀錄器蒐證，事後向警方提出檢舉。