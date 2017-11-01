三仙台公告「禁止打野炮」？還附英譯No Fucking Outside

流傳網路已久的造假照片，在三仙台告示牌下方寫下「禁止打野炮No Fucking Outside上傳參加台東縣政府「英語查碴看」，被縣府查證是造假。（記者黃明堂翻攝）

2017-11-01 10:39

［記者黃明堂／台東報導］著名的三仙台風景區出現告示「禁止打野炮No Fucking Outside」？照片還拿去參加台東縣政府舉辦「英語查碴看」，結果被縣府發現與實況不符，取消獎勵資格。

台東縣政府國際發展及計畫處辦理的台東縣「英語查碴看」，鼓勵民眾從實體路標指引、觀光風景區導引、縣政府網站資訊到旅遊台東 APP等英文勤找碴，英語除錯小尖兵們共找出了122筆錯誤，但不乏重複或資格不符，縣府表示，正全面查證參加照片真實性，待確定後，預計發出正確獎500元超商商品卡及參加獎（2000台東金幣）。

其中1張照片是三仙台風景區「敬告遊客」的告示牌中，最下方的事項「禁止打野炮No Fucking Outside」，但縣府查覺有異，東管處也立即派駐衛警到三仙台該告示牌位置查明，發現照片根本是假的，真實字句是「禁止露營烤肉」。

東管處表示，昨天派員全面清查轄區內的風景區告示，都沒有「禁止打野炮」的公告。

這張造假照片附有衛星定位資訊，企圖取信於縣府，但最終並未得逞。