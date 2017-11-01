趙藤雄5.5億元交保 今上午首度至派出所報到

趙藤雄全程低調不發一語，僅離去時拱手向現場媒體表示謝謝，隨即匆匆快閃離去。（記者王藝菘攝）

2017-11-01 10:25

〔記者姚岳宏／台北報導〕遠雄集團創辦人趙藤雄涉及4大弊案，被台北地檢署具體求刑24年，昨以天價的5.5億元獲保，法官裁定每天需向台北市信義警分局三張犁派出所報到，趙藤雄今上午9時50分首度報到，由遠雄企業團發言人楊舜欽陪同，趙全程低調不發一語，僅離去時拱手向現場媒體表示謝謝，隨即匆匆快閃離去。

台北地檢署昨偵結遠雄集團所涉大巨蛋、新北市土地開發、眷村改建、掏空遠雄人壽等4大弊案，依行賄、圖利、侵占等罪起訴遠雄創辦人趙藤雄父子等官商共31人、13人緩起訴；收押中的趙藤雄起訴後移北院審理，法官昨晚裁定5.5億元交保，裁定每天上午8到10點須向住處所在的三張犁派出所報到。

趙藤雄昨在接押庭表示，自己長期吃西藥導致血管破裂，影響睡眠，悲情訴求成功獲保，也打破永豐金控前董事長何壽川的4億元保金紀錄，裁定交保後半小時，遠雄立即備齊17箱現鈔保釋金，擺滿法警室桌面。

趙藤雄除鉅額交保，每天要到派出所報到，還被限制出境、出海與住居；法官認為，起訴調查已完整，證據齊備，雖然趙藤雄有逃亡之虞，但可用高額具保與每天報到取代羈押。