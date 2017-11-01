首見「棉被屋」！彰警攻堅詐騙機房逮13嫌

彰化警方攻破詐騙集團機房，赫然發現有10座以棉被覆蓋在曬衣架上的「棉被屋」。（記者湯世名攝）

2017-11-01 09:39

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警局刑警大隊大批員警今天荷槍實彈在福興鄉攻堅一處以透天厝民宅為掩護的詐騙機房，當場查獲13名嫌犯，讓警方驚訝的是，機房內竟然有10座以棉被覆蓋在曬衣架上的「棉被屋」，是為免成員撥打電話詐騙中國被害人時彼此互相干擾，警方並查出，該集團還在今年中國10月長假時集體到墾丁出遊，全案由警方擴大偵辦。

彰化縣刑警大隊偵四隊接獲線報指出，彰化縣福興鄉一處4樓透天厝有可疑年輕人出入，出入都以廂型車直接開入車庫迅即拉下鐵捲門，且不與鄰居交談，行蹤詭異，經派員勘察實施跟監埋伏，有疑似經營詐欺機房情形，今天見時機成熟，向彰化地方法院聲請搜索票。

為求任務圓滿達成，動員數十名霹靂小組、保安隊、刑事局偵六隊、桃園市警局刑警大隊等單位人員，現場實施攻堅，包括為首的黃姓男子等13名嫌犯全都愣住，束手就擒，現場起出電腦、監視器、手機、2萬8000元贓款及教戰守則等贓物。

最令警方驚訝的是，機房內竟有10座以棉被覆蓋在曬衣架上的「棉被屋」，屋內還放置桌、椅，詐騙集團成員供稱是為了避免他們在撥打電話詐騙過程中，成員們彼此互相干擾而「穿幫」。

警方調查，該集團在福興鄉租屋設詐騙機房1個多月，專門鎖定中國民眾，以積欠手機話費、證件遭人盜用、洗錢等話術進行詐騙，架設偽造中國最高人民檢察院網站，並提供被害人案件編號，由被害人自行上網查詢涉嫌刑事案件，以取信被害人。

警方並發現，詐騙集團曾於上月中國10月長假時，集體到墾丁出遊度假，再配合中國收假後返回「工作崗位」繼續詐騙中國人民，全案擴大偵辦中。

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詐騙集團的教戰守則。（記者湯世名攝）

詐騙集團手寫的教戰守則。（記者湯世名攝）

詐騙集團用來行騙中國人民的教戰守則。（記者湯世名攝）