獨家》他當消防員第7天 因為這樣當了乾爹

關西消防分隊分隊員謝杰穎（左）、吳志霖（右）一起用手上的生產包內工具，幫急產的產婦順利在救護車上迎接新生命。（記者黃美珠攝）

2017-11-01 09:39

〔記者黃美珠／關西報導〕新竹縣政府消防局關西消防分隊分隊員吳志霖是警專第34期剛畢業的新「鳳凰」，結果因1名32歲的產婦急產，自己當上救護員甫滿1週，就跟學長謝杰穎、李秉濂合作，直接在救護車上一起順利接生下1個漂亮的小女嬰，使得年僅20歲、還沒女朋友的他直接升級，當了人家的乾爹。

志霖說，事發當天自己才剛分發當消防救護員第7天，完全沒有任何經驗，當下很緊張，還好有2個學長很鎮定的指導，他負責從生產包中逐一拿出無菌手套、毛巾、臍帶夾、抽吸球、嬰兒保暖毯等器材交給謝杰穎，李秉濂則全神貫注開車衝往女嬰媽媽位於新竹市的產檢醫院，把產婦和女嬰平安送交到她們習慣也放心的照護醫師手中。

志霖說，當他聽到女嬰爆出宏量的哭聲後，頓時鬆了一口氣，現在回想起來覺得很開心。

已經有2年救護經驗的謝杰穎說，產婦家住在關西山區，昨天早上上班時間覺得腹痛，就由先生開車載下山要去待產醫院，但因寶寶等不及要呱呱墜地，再加上擔心上班塞車，所以立刻向他們求助。

謝杰穎說，孕婦一上救護車他立刻進行檢查，已經看到胎頭，所以立刻請吳志霖準備生產包開始接生，產婦的先生全程在車幫忙安撫和陪伴。

關西消防分隊長賴啟莊說，過去該分隊雖也有執行過急產的救護，但不是已經在家誕生了，就是順利搶在寶寶出生前平安把母子護送抵醫院。

這次是分隊從民國83年有救護車以來，第1件寶寶直接在救護車上出生的案例，整個分隊為了這個年輕生命的來到都很歡喜。

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