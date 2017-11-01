電腦程式下載未成年性愛片自動分享 女子吃官司

2017-11-01 09:23

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣游姓女子因電腦安裝了eMule點對點傳輸軟體，下載未滿18歲性交影片，該軟體還將影片自動分享給不特定的人士觀看，網路警察巡邏發現後，依據IP位置找到游女，依違反兒童及少年性剝削防制條例送辦，不過，檢察官認為警方未在案發第一時間前往被告處所，確認影片為被告故意下載、分享，全案不起訴處分。

不起訴書指出，29歲游姓女子的電腦安裝有俗稱「驢子」的eMule點對點傳輸軟體，該程式下載電磁紀錄時，將同時上傳電磁紀錄供不特定的eMule的用戶觀看，游女在羅東住處用eMule下載未成年性交影片，該影片因此分享給他人下載、觀看。

新北市的網路警察巡邏發現後，依據游女電腦的IP位置循線逮人，並依違反兒童及少年性剝削防制條例送辦；游女於偵查中辯稱，電腦雖是她的，但不曾使用過該程式，警方發現本件上網分享未成年影片的時間是凌晨4點多，那時她在睡覺。

檢察官認為依據警方提供的IP位置與檔案，影片確實從游女電腦傳出，但員警並未在發現後第一時間前往被告住所，檢視被告使用的電腦或網路設備，查明被告上網搜尋及下載eMule的路徑、電腦內使否有上開影片檔及如何分享與整理檔案，難以認定被告當時使用eMule軟體散布影片。

檢方也認為，eMule屬於點對點傳輸軟體，使用人下載該軟體後，電腦即會預設成可供分享檔案的伺服器，經下載的檔案會自動放置在分享資料夾內，供他人瀏覽，難以認定游女所為是故意，全案不起訴處分。