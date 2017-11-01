營建署眷改疏忽 國防部求償逾期...損失5800餘萬

2017-11-01 08:45

〔記者吳政峰／台北報導〕國防部88年委託營建署進行眷村改建，但監造的建築師設計不當，致工期延宕，須二次發包，總價劇增，還得額外發給原眷戶房租補助費，共損失逾億元。國防部先向建築師求償，法院認受託興建的營建署未盡善良注意義務，判建築師只須賠一半，即5800餘萬元。國防部吃了悶虧，轉向營建署求償，台北高等行政法院認求償時效消滅，判敗訴。

國防部86年與何姓建築師簽訂台北市忠勇、雨後眷村新建工程設計契約與監造契約，再以工程總價的1.2％的「專案管理費」委由營建署全權負責，營建署89年發包給慈強營造，總價5億5200萬元。

慈強90年進場施工，卻因何男設計失當而試樁失敗，何男參酌土木技師公會意見，擬將鑽掘式工法變更為全套管，但營建署認為變更工法將增加龐大經費並延宕工期，予以反對。

何男忌憚，維持原工法，未料接續兩次試樁仍失敗，停工逾6個月，慈強提告終止契約、給付工程款、返還履約保證金獲准。

營建署吞敗，91年把案子改發包給國記營造，總價暴增為6億4886萬元。因工期延宕，國防部須多支付原眷戶1577萬3031元房租補助費，及營建署120萬711元專案管理費。

國防部損失達1億1703萬2978元，97年提告要求何姓建築師賠償，法院認何男雖有過失，但營建署未及時發現也有問題，委託人國防部須負連帶責任，判何男賠5851萬6489元，案經最高法院104年判決確定。

國防部轉向營建署求償，主張營建署未詳查何男的設計有問題，試樁失敗後，也沒採納土木技師公會建議而續作，未盡善良管理人注意義務，應負擔另一半5800餘萬元損失，提出公法財產請求告訴。

北高行合議庭認同國防部主張，但指出，民事賠償案於104年7月30日就定讞，國防部依法應於6個月內向營建署求償，卻拖到今年2月才提告，請求權時效已消滅，判敗訴。全案可上訴。