老不修！七旬翁疝氣開完刀竟忍痛約少女上摩鐵指侵

七旬翁疝氣開完刀。竟忍痛約少女上摩鐵指侵。（情境照）

2017-11-01 08:40

〔記者王俊忠／台南報導〕公務員退休、高齡74歲的林姓老翁，2年前因疝氣剛開完刀、腹部傷口仍疼痛，他竟色慾薰心地約在廟會認識、年僅15歲的少女上摩鐵開房間，用手指性侵少女下體。林翁稱當時少女外表像20幾歲；台南高分院法官查認少女2年後17歲面容仍稚嫩，駁斥老翁是強辯之詞，依對幼女性交罪判林翁2年8個月徒刑。

判決表示，林翁是在地方廟會陣頭遶境時認識這名15歲的少女，104年10月31日下午，林翁開車搭載少女到南投縣一家汽車旅館，在旅館房間內，老翁用手指侵入少女下體，對少女做1次性交行為。

開庭時，林翁坦承有指侵少女下體，但否認得知少女未滿16歲，因為少女說她念某校的專科，外表看起來像20幾歲，對男女之事很瞭解，是少女主動約他到摩鐵開房間的。

二審法官在今年3月傳訊少女時，少女剛滿17歲、說在法庭穿的衣服與廟會差不多，法官認為少女外表面容未脫稚嫩，與時下高中職青少女相近，一般人生活經驗以外觀判斷少女年齡，不致會誤以為17歲少女特別超齡，更不用說2年前才15歲的少女會被誤認已滿20歲。

法官查出林翁與少女及其父母有地緣、間接友人的關係，有方法能得知少女的真實年齡，不可能只因疏忽誤認少女已成年。

少女則說，是林翁說要到汽車旅館那邊做愛，當天看到林翁腰部有包著紗布的傷口，林還說傷口很痛。法官也查出林翁與少女上摩鐵的前幾天剛到醫院動完疝氣手術，下腹部傷口疼痛，證明少女說法無誤。